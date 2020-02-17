شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يستقبل سفير اليابان لبحث آليات جديدة لتنشيط السياحية الوافدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، سفير دولة اليابان بالقاهرة ماساكى نوكى، ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولى"الجايكا" فى الشرق الأوسط وأوروبا، ساكاموتو تاكيما، والوفد المرافق لهما، بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث تعزيز سبل التعاون على المستوى السياحى والأثرى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير فى الربع الأخير من عام 2020.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

كما بحث الجانبان آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وزيادة عدد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر فى ظل افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث أكد سفير اليابان خلال اللقاء أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي تسعى اليابان إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، حيث أن السائح اليابانى لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الآثرية عامة وفي مصر خاصة، مضيفا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة فى الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين لمصر.

كان المتحف المصرى الكبير، قد أستقبل مجموعة من القطع الأثرية من المتحف المصرى بالتحرير، وتم وضعها فى 23 صندوقًا، والذى يتراوح عدد الآثاربهم من 200 إلى 250 قطعة أثرية من الحجم الصغير، إلى جانب قطعتين تم تثبيتهم على قواعد مخصصة لهما، وتم دخول القطع إلى مركز الترميم، بالمتحف المصرى الكبير، الذى سيتم افتتاحه فى الربع الأخير من 2020، وتنتمى جميع القطع التي تم نقلها إلى عصور مختلفة.