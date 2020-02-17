شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى العائدات من «ووهان» الصينية: «المدينة تحولت لصحراء وأحسست بالرعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رحاب السواح، إحدى العائدات من «ووهان» الصينية، إنها حامل، ومن ذوي الحالات الخاصة، موضحة: «حينما سمعنا باكتشاف الفيروس في مدينة ووهان تحولت المدينة إلى صحراء، وتوقفت حركة المرور، ومُنعت الأتوبيسات ووسائل النقل الداخلية».

وأضافت: «أحسست بالرعب، وفجأة وجدت السفارة المصرية تتصل بي، لتأكيد أنها ستنقلنا إلى القاهرة، فضاع خوفي على نفسي وعلى الجنين، واطمأنت نفسي إلى كلام السفارة المصرية، والتي تحولت في دقايق إلى واقع عملي».