شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 15 مارس آخر موعد للتقدم لجائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد لتقديم المعلمين في جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي» في مصر، يوم 15 مارس المقبل، حيث تم فتح باب التقديم للمعلمين على الموقع الإلكتروني لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي عبر الرابط https://www.mbzaward.ae.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على دعم المعلمين والاهتمام بتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه، وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم.

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وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن فلسفة الجائزة قائمة على أساس معايير عالمية غرضها تكريم المعلم الذي يبدع في فروض وواجبات عمله، وليس ذلك فحسب، بل يسعى إلى التميز من خلال تقديم شئ استثنائي من مبادرات وأعمال وبرامج تنعكس على المجتمع المدرسي.

وأضاف «حجازى» أن الجائزة تشكل أداة مهمة في تحفيز وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وكفاياتهم التعليمية، وتنمية جوانب الإبداع لديهم، وهي بذلك ترسخ لتعليم يرقى بالأجيال في المنطقة، مؤكدًا أن «دعم القيادة الرشيدة للمعلم ووضعه في مكانة مرموقة يشكل أحد أهم أهداف وأولويات الجائزة، فالمعلم يظل دائمًا صمام الأمان لتحقيق تطلعات دولنا العربية، واستمرارية نهج الريادة والتقدم».

وتخصص الجائزة مليون درهم لكل معلِّم فائز في كل دولة مشاركة في حال استوفى المعايير والشروط المعتمدة، حيث سيتم اختيار نحو 120 متسابقًا من كل دولة تمهيدًا لدخول التصفيات النهائية بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في دول الخليج ومصر والأردن، والمُعلم الفائز يحصل على مليون درهم قيمة الجائزة، وتبلغ قيمة الجوائز 6 ملايين درهم.