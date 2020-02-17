شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا يفتتح معرض «عباد الشمس» للفنون التشكيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت هدي المغربي، رئيس مجلس مدينة سفاجا، نيابة عن محافظ البحر الأحمر معرض «عباد الشمس» للفنون التشكيلية لعدد من الفنانين الشباب بالمدينة تحت شعار «صغار الفنانين كبار الإحلام»، وذلك بمركز كورسات الفني وهو الأول من نوعه في مدينة سفاجا.

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شارك في المعرض عدد من الفنانين المبتدئين بينهم منار سيد حمدان أحمد ومنال عبدالناصر حلمى نورهان إبراهيم صبحى عبدالكريم ومنة الله احمد حسين ودميانا حازم تامر.

قالت المغربي أن المعرض يؤكد على دعم المحافظة وتشجيعها لقطاع الفنون والثقافة التشكيلية لشباب البحر الأحمر وتضمن المعرض لوخات فنية مختلفة الاحجام والالوان والموضوعات وعقب الافتتاح تفقدت رئيس المدينة لوحات المعرض التشكيلى، مشيدة بمستواها الفنى.

وأكدت رئيس المدينة أهمية دعم الثقافة والفنون بالمدينة، موضحة أنها تعمل على إقامة المعارض الفنية المتميزة وتشجيع الشباب في جميع ألوان الفنون التي من شأنها الارتقاء بالذوق العام وإظهار الفن الراقى الذي يبرز مكانة المحافظة.