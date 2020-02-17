شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية» تتابع سير العمل في «الإسكان الاجتماعي» بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، الإثنين، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروع (١١٨٥ عمارة) إسكان اجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر.

وتابع «بهجت» خلال الجولة أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع، مشدداً على مسئولى الشركات المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين تباعاً، كما التقى أحد المواطنين الذين تسلموا وحداتهم للاطمئنان على وصول جميع المرافق من مياه وغاز وكهرباء، وكذا الاستماع إلى مقترحات سكان المنطقة.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185) عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، قال المهندس أشرف فتحى: جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها عدد 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي- إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، كما تم الانتهاء من قسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدنى، وإطفاء، وجارٍ تنفيذ عدد 3 حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.