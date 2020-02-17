شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات يرقصن على «بنت الجيران».. وأول قرار من «التعليم» بعد الواقعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبات مدرسة يرقصن على أغنية «بنت الجيران» للمطرب الشعبي حسن شاكوش، من جانبه كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة خاطبت المديريات التعليمية والمدارس بمنع تشغيل الأغانى الهابطة وأغانى المهرجانات داخل المدارس وذلك بعد واقعة انتشار فيديو لطلاب يرددون أغنية «بنت الجيران» داخل فناء المدرسة خلال اليوم الدراسى.

وأضاف المصدر أن الوزارة قررت اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسؤولين بتلك المدرسة رغم عدم الإعلان عن تفاصيل ومكان الواقعة، مشيرا إلى أن التعليمات شملت تشغيل النشيد الوطنى والأغانى الوطنية والدينية والارتقاء بذوق الطلاب وثقافتهم والابتعاد بهم عن كل ما هو هابط ومبتذل أو غير أخلاقى.