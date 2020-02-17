شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العائدين من الصين: «الدولة المصرية قامت معانا بالواجب وزيادة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الباحث محمود أحمد سليمان، من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، أحد العائدين من مدينة ووهان الصينية: «إحنا مبسوطين إننا أنهينا الحجر الصحي على خير، وعدنا لأهلنا على خير، وطبعا نحب نقول الدولة المصرية قامت معانا بالواجب وزيادة».

وتابع: «نحب نشكر كل من ساعدنا على الوصول لأرض مصر بشكل آمن.. وعاوزين نشكر كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي».