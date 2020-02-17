شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العائدين من الصين: «الدولة المصرية قامت معانا بالواجب وزيادة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الباحث محمود أحمد سليمان، من كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، أحد العائدين من مدينة ووهان الصينية: «إحنا مبسوطين إننا أنهينا الحجر الصحي على خير، وعدنا لأهلنا على خير، وطبعا نحب نقول الدولة المصرية قامت معانا بالواجب وزيادة».
وتابع: «نحب نشكر كل من ساعدنا على الوصول لأرض مصر بشكل آمن.. وعاوزين نشكر كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي».
كانت هذه تفاصيل خبر أحد العائدين من الصين: «الدولة المصرية قامت معانا بالواجب وزيادة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.