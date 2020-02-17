شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يبحث مع السفير الياباني سبل الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، سفير دولة اليابان بالقاهرة، ماساكي نوكي، ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» في الشرق الأوسط وأوروبا ساكاموتو تاكيما، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث تعزيز سبل التعاون على المستوى السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الاستعداد للاحتفال بافتتاح المتحف المصرى الكبير في الربع الأخير من عام 2020.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون الممكنة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق تمهيدًا لافتتاحه الوشيك.

كما بحث الجانبان آليات جديدة للعمل على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وزيادة عدد السائحين اليابانيين الوافدين إلى مصر في ظل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أكد سفير اليابان خلال اللقاء أن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الهامة التي تسعى اليابان إلى تنظيم رحلات سياحية إليها، حيث أن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بالسياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الآثرية عامة وفي مصر خاصة، مضيفا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع الوزارة في الفترة المقبلة لزيادة أعداد السائحين اليابانيين الوافدين لمصر.