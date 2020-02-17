شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» توافق على تصدير أكثر من 73 ألف شتلة فواكه إلى 7 دول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، الاثنين، الموافقة على تصدير 73 ألفا و600 شتلة فواكه متنوعة لعدد 7 دول وفقا للمعايير المعنية بتصدير شتلات الحاصلات البستانية، منها 34 ألف شتلة للكويت و12 ألف شتلة للسعودية و10 آلاف شتلة للأردن و17 ألف شتلة للصومال.

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وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، الاثنين، أنه تمت الموافقة على تصدير 12 ألف شتلة تين أسباني وكاكي وقشطة عبدالرازق وبشملة للسعودية، بالإضافة إلى تصدير 10 ألاف شتلة عنب سبريور للأردن، مشيرا إلى الموافقة على تصدير 17 ألف شتلة برتقال بسرة ومانجو كيت وليمون بنزهير إلى الصومال.

وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة على تصدير 34 ألف شتلة برتقال صيفي وتين أسباني وخوخ فلوريدا وكمثري ليكونت وتوت عماني وتفاح آنا وبرقوق أفريكانو وكاكي ومشمش كانينو وبشملة وقشطة عبدالرازق وأفوكادو وشيكو وكيمكوات ومانجو كيت وعنب فليم إلى الكويت.

وأشار التقرير إلى أنه تمت الموافقة على تصدير 600 شتلة عنب فليم وتين أسباني وكاكي ورمان وندر فل وزيتون تفاحي وبشملة وقشطة عبدالرازق ومانجو تومي وجوافة بناتي، إلى هولندا بالإضافة إلى تصدير 250 فسيلة نخيل إلى تايلاند، و30 سلالة عقل قصب سكر إلى زامبيا.