شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن ضوابط أداء طلاب المدارس الدولية لامتحانات الثانوية العامة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط أداء طلاب المدارس الدولية لامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى 2019/2020، حيث قالت الوزارة إنه بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان في المواد القومية «اللغة العربية، والتربية الدينية، والتربية الوطنية»، ستطبق بشأنهم القرارات المنظمة ويشترط لتقدم الطلاب لأداء امتحان في المواد المشار إليها أن تكون المدرسة المقيد بها هؤلاء الطلاب صادر لها ترخيص من الوزارة بتدريس المناهج الدولية الآتية «IGCSE، الابيتور، الدبلومة الأمريكية أو أي شهادة دولية أخرى».

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الاثنين، أنه يشترط أن يكون هؤلاء الطلاب مقيدون بالصف الثانى عشر في العام الدراسى 2019،2020، على النظام الذي يدرسون عليه، وأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها، واجتاز امتحانات الصف الأول الثانوى العام في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا، وكذلك امتحانات الصف الثانى الثانوى العام في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان، على أن تقوم المدرسة بتقديم المستندات التي تثبت أحقية الطالب في التقدم.

وبالنسبة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الأدبية، يشترط النجاح في مادتى التاريخ والجغرافيا. وأعلنت الوزارة خطوات التقدم للامتحان، حيث تم تكليف مندوب بتفويض من المدرسة للحضور إلى الإدارة العامة للامتحانات لاستلام استمارات التقدم للامتحان وتحريرها من قبل الطلاب، على أن يرفق بها كشف درجات لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، أو ما يعادلها معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، وكشف درجات للصف الاول الثانوى العام في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا صادر من المدرسة الناجح بها الطالب معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، وكشف درجات لصف الثانى الثانوى العام في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الانسان معتمد من الإدارة التعليمية المختصة، بالاضافة إلى مادتى التاريخ والجغرافيا بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات الأدبية، وما يفيد بسداد الطلاب مقابل تقديم الخدمة مبلغ 500 جنيه عن كل مادة باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتقوم المدرسة بتسديده مقابل تقديم الخدمة بإيصال توريد باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.