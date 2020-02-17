شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة للفرق الطبية بالحجر الصحي: «أعطيتم للعالم درسًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لا تنسى أبنائها، مؤكدة حرص القيادة السياسية على الاهتمام بأبناء الوطن في الدخل والخارج.

وقالت وزيرة الصحة، الإثنين، من داخل الحجر الصحي بمرسى مطروح، خلال إخلاء المعسكر من العائدين من مدينة ووهان الصينية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والاطمئنان عليهم، والتأكد من خلوهم من أي فيروسات معدية، وعودتهم إلى منازلهم، الاثنين، إن جميع الفرق الطبية والتي بلغ عددها 450 فردًا تم تدريبهم على أعلى مستوى، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للفريق الطبي والطاقم الإداري وطاقم قيادة الطائرة ورجال مصلحة الجوزات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة لما بذلوه من جهد في عملية الحجر الصحي، مشيدة بتكاتف والتفاف جميع أجهزت الدولة للحفاظ على أبنائها.

وأعربت الوزيرة عن فخرها بما قدمه أبناء وزارة الصحة والسكان للمصريين العائدين من مدينة ووهان، والذي يبلغ عددهم 302 فرد، موضحة أن جميع الفرق الطبية والإدارية شاركوا في هذه الملحمة الوطنية بمحض إرادتهم ورغبتهم في خدمة الوطن، وسيتم تكريمهم، وتخليد أسمائهم بجدارية تذكارية في إحدى المنشآت الصحية التعليمية التابعة للوزارة، قائلة لهم: «أعطيتم للعالم درسًا في كيفية التعامل مع الأحداث الكبرى وكنتم على قدر الحدث».

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وقالت زايد إن رجال الحجر الصحي بجميع منافذ البلاد على يقظة تامة ومتأهبين على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة المسافرين والقادمين، لافتة إلى تفعيل برنامج متابعة القادمين من الخارج بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، حيث يتم إرسال بيانات العائدين إلى المديريات المقيمين بها بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والفحص بالحجر الصحي.

وذكرت وزيرة الصحة أن عيادات الحجر الصحي قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ1121 من المترددين عليها، كما تم تحويل 13 حالة لتلقي الخدمة الطبية الفائقة بمستشفى الإخلاء خلال فترة الحجر الصحي.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تخصيص 9 أتوبيسات لنقل العائدين إلى منازلهم، بناءً على استطلاع آرائهم للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها، حيث تم تخصيص 6 أتوبيسات إلى محافظة القاهرة، و3 إلى محافظة الإسكندرية، كما تم توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة لنقل السيدات الحوامل بمرافقة طبيب إلى منازلهم.

وقدمت وزيرة الصحة بعض الهداية للأطفال بالحجر الصحي، والتقطت الصور التذكارية مع العائدين من مدينة ووهان الصينية والفرق الطبية والإدارية.

من جانبهم، أشاد العائدون من مدينة ووهان الصينية بالخدمات الطبية وغير الطبية، الذين تولوا رعايتهم خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي، معربين عن فخرهم بمصريتهم وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عودتهم لبلدهم خوفًا عليهم، كما أشادوا بروح التعاون التي لمسوها من الفريق الطبي خلال فترة عزلهم، مؤكدين أن جميع الفرق الطبية كانت عين تسهر على خدمتهم، ولم يدخروا أي جهد في سبيل راحتهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وزيرة الصحة تتابع مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بمطروح

وزيرة الصحة تتابع مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بمطروح

وزيرة الصحة تتابع مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بمطروح

وزيرة الصحة تتابع مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بمطروح

وزيرة الصحة تتابع مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بمطروح

وزيرة الصحة تتابع مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بمطروح

وزيرة الصحة تتابع مغادرة العائدين من مدينة ووهان الصينية من الحجر الصحي بمطروح