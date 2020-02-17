شكرا لقرائتكم خبر عن عائد من الصين: الرئيس لم يفرط فينا.. و«كنا متأكدين أن مصر مش بتسيب ولادها» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الحسيني نوار، أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة بنها، أحد العائدين من مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس «كورونا»، الشكر الدولة المصرية بكل أجهزتها، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقال نوار، لـ«المصري اليوم»، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، الاثنين: «الحمد لله أننا عدنا بسلام لأرض الوطن، وكنا متأكدين أن مصر مش بتسيب ولادها، وكنا متوقعين اهتمام مصر بأبنائها».

وتابع: «لما وصلنا مصر وجدنا معاملة طبية جيدة، وقدرنا نستكمل المشاكل البسيطة التي مرت علينا.. الرحلة كانت عبارة عن رعب وخوف لا تتخيلوه، وبرغم القلق اللي مرينا به لكننا وجدنا السفارة المصرية بالصين وحكومتنا المصرية ورئيسنا المصري الذي لم يفرط فينا، أشكره وشكرًا للجميع».