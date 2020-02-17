شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون العائدون من الصين يكشفون تفاصيل 14 يومًا داخل «عزل كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الموعد 3 فبراير، المكان مستشفي الحجر الصحي بمرسي مطروح، الأسباب حجر وعزل صحي لمدة 14 يوم، لكافة المصريين الوافدين من الصين وخاصة مدينة «ووهان»، بعد انتشار الفيروس الغامض «كورونا»، الذي تتزايد وتيرة الإصابات به يوم بعد يوم.

14 يوم قضائها كلاً من عبدالرحمن أمير ومحمد ناجح في منطقة العزل الصحي، الذي انتهى صباح اليوم، كواليس الأيام وكيف تعاملت الدولة متمثلة في وزارة الصحة، كشفها الثنائي في حديثهما للمصري اليوم.

البداية يتحدث محمد ناجح عن الـ14 يوم قائلاً: «تواجدت في الصين من أجل منحة دكتوراة حصلت عليها نظراً لعملي كباحث مساعد في كيمياء الكائنات الدقيقة في الهندسة الوراثية بالمركزالقومي للبحوث، ومع انتشار الفيروس قررت العودة بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك».

يكمل: «وصلنا إلى مصر في 3 فبراير تمام التاسعة مساءً، وعلى الفور تم نقلنا بأتوبيسات إلى مستشفي الحجر الصحي، وتم اخذ عينات دم بجانب إجراء عدد من التحاليل المطلوبة»، يتابع: «يومنا يبدأ في التاسعة صباحاً بقياس فريق التمريض درجات الحرارة، ومن ثم الفطار والسماح بممارسة رياضة المشي خلال اليوم، والتعرض للشمس، وفي تمام الثامنة مساءً يتم قياس درجة الحرارة مرة آخرى».

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ويواصل حديثه: «كل شيء كان يسير بشكل طبيعي ولكن مع الأسبوع الثاني من العزل الصحي، ومع إعلان منظمة الصحة العالمية على أن الفيروس حالة عالمية تم منعنا من النزول في الشمس كما كان يحدث يومياً لمدة ثلاث أيام وبعد إنقضاء المدة عاودنا النزول ولكن لمدة ساعتين فقط».

صباح اليوم، ومع انتهاء فترة العزل الصحي، يقول: «تواجدت وزيرة الصحة وتحدثت معنا، وتم توجيه الشكر لكل الفريق الطبي والتمريض الذي رافقنا خلال 14 يوم من العزل».

عبدالرحمن أمير، مصري آخر تواجد في مدينة ووهان بالصين منذ أربع شهور فقط، للحصول على منحة دكتوراة نظراً لعمله مساعد باحث في المركز القومي للبحوث، يتحدث عن الـ14 يوم ويقول: «مع بداية انتشار الاخبار عن الفيروس الجديد كان الموضوع بسيط في مدينة ووهان، ولكن الوضع تطور كثيراً وأصبح هناك فرض للخروج من المنزل بجانب منع من الذهاب للجامعة وتحول الأمر لوضع مرعب».

يكمل حديثه: «على الفور مع تطور الوضع تواصلت السفارة المصرية مع كافة المصريين في مدينة ووهان وتحدثت عن جروب يجمع كل المصريين للوقوف على أحدث الأوضاع وأعلنت السفارة عن توفير طائرات على الفور لمن يرغب في العودة لمصر».

يضيف: «على الرغم من التهديد الذي أصابني من ضياع المنحة التي حصلت عليها وتهديد مستقبل عملي برفض المركز القومي للبحوث عودتي مرة آخرى للعمل، قررت الرجوع لمصر، ووصلنا 3 فبراير وكانت اجراءات الوقاية مشددة، منذ اللحظة الأولى من ركوبنا الطائرة حتى وصولنا إلى مرسي مطروح»، يقول: «الإجراءات الوقاية كانت مشددة فتم عزل كل من تعامل معنا من فريق المضيفات والركاب، وكان هناك تعقيم محكم لكل شيء ومنها الشنط الخاصة بنا، بجانب منع اختلاطنا بأي شخص».

يتابع: «فور وصولنا إلى فندق المشير أحمد بدوي، تم اخذ عينات دم بجانب العديد من التحاليا، خلال الـ14 يوم كان يتم قياس درجات الحرارة مرتين في اليوم، لم أجد هناك أي تقصير من جانب وزارة الصحة والفريق الطبي الذي تابع أوضاعنا خلال هذه الفترة».