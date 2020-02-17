شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: سقوط أمطار غدًا.. والطقس مائل للبرودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، طقسا مائلا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدلا على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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وهناك أمطار خفيفة على شمال الصعيد، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبري، متوسطة على الوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء باستثناء شمال الصعيد.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «12- 18» الإسكندرية «12 – 17» قنا «10- 22» الأقصر «10- 22» أسوان «11 – 23».