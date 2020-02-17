شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: استقبلنا 7.9 مليون شكوى منذ تفعيل خدمة الخط الساخن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن خدمة الخط الساخن 121 تلقت منذ تفعيلها وحتى 16 فبراير الجاري حوالى 7،9 مليون مكالمة، منها حوالى 4580458 بلاغا فنيا من شركات توزيع الكهرباء التسع، حيث بلغ عدد البلاغات التي تم حلها حوالى 4580018 بلاغا بنسبة تصل إلى حوالى 99،9 % وجار حل 440 بلاغا فنيا آخر.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أنه بلغ عدد الشكاوى التجارية حوالى 313736 شكوى من شركات توزيع الكهرباء التسع، وتم الانتهاء من حل 312700 شكوى، حوالى 99،6 % وجار حل 1036، كما تلقت خدمة الخط الساخن 121 أيضاً 340517 بلاغا عن قراءات، و20601 إبلاغ عن سرقات، و11756 إبلاغ عن أعمدة إنارة، وكذلك 18042استعلاما عن متأخرات تحصيل و620 حساب فواتير و920627 استفسارات.

وأشار البيان إلى أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقاً للمعاير العالمية، حيث تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات والتى تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 في المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة، الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة (جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ...) تطبيق ارتفاع شكوى الفواتير وSMS، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.