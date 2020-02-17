شكرا لقرائتكم خبر عن «المحطات النووية»: وضع حجر أساس أول مفاعل نووي بالضبعة منتصف 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إنه من المنتظر أن يتم وضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي بمحطة الضبعة النووية منتصف العام الجاري، متوقعة الحصول على إذن أو تراخيص الانشاء من هيئة الأمان النووي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أن المشروع النووي يمر بـ3 مراحل، المرحلة الأولى، وهي المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن وقد بدأت منذ ديسمبر 2017 وتستمر عامين ونصف تقريبا والتي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الحصول على إذن بدء الانشاء وتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة تبدأ بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتي التسليم المبدئي للوحدة الأولى وإصدار ترخيص التشغيل حيث يرتبط تقدم العمل بالمشروع ارتباطا مباشرًا باستخراج التراخيص حيث إن استخراجها يهدف للتأكد من استيفاء كافة الاوراق القانونية اللازمة من أجل سلامة وأمان المحطة، وعليه فإن الهيئة تقوم باستخراج كافة التراخيص والأذونات المطلوبة والمتعلقة بالموقع وتصميم المفاعل والإنشاء وتجارب بدء التشغيل والتشغيل التجاري.