شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تمريض الحجر الصحي: «العائدون من الصين أخوة لنا.. ولا نريد العودة لعملنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أفراد طاقم التمريض المشرفة على العائدين من الصين، أننا سعداء بتجربتنا في الرعاية الطبية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية طيلة الأسبوعين بالحجر الصحي، الذين مكثنا معهم.

وأوضح أفراد الطاقم: «المصريون العائدون من الصين أخوة لنا وأمانة.. لا نريد العودة إلى عملنا.. وستظل لحظة الوداع هي الأكثر صعوبة علينا بعدما أصبح كل فرد منهم إخوة لنا».

طاقم الإسعاف والتمريض الذي رافق المصريين العائدين من الصين في الحجر الصحي بمطروح

طاقم الإسعاف والتمريض الذي رافق المصريين العائدين من الصين في الحجر الصحي بمطروح

انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين في مدينة مطروح بعد سلبية نتائج إصابتهم بفيروس كورونا

وشدد أفراد الطاقم على أن هذه التجربة الجديدة عليهن تركت لديهم شعورًا بدرجة أعلى من الخبرة والكفاءة، ستفيد جميع طواقم التمريض والانتشار السريع والطوارئ في أعمالهم المستقبلية.