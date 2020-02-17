الرئيس السيسى يفتتح مصانع جديدة بالإنتاج الحربى ويتفقد المدرعة"سينا ٢٠٠"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدد من المصانع الجديدة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة "مصنع ٣٠٠ الحربى" والتابعة لوزارة الانتاج الحربى، والتى تضم عدة منتجات أسلحة وذخيرة ( صغيرة، متوسطة، ثقيلة) ، من (البنادق الآلية، الرشاش المتعدد).
وحضر الرئيسي السيسى، احتفالية أقامتها وزارة الإنتاج الحربى بشركة أبو زعبل، كما افتتح أيضا مصنع لمشتقات الألواح الشمسية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (م/144)ومصنع البطاريات التابع لشركة قها للصناعات الكيماوية (م/270).
وتفقد الرئيس السيسى، اللودر المصرى الجديد long life LD900 والعربة المدرعة سينا ٢٠٠.
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