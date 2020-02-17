شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج "الجيزة وملوى" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيان لها إنها ستعقد غدا الثلاثاء الساعة الثانية عشر ظهرا بمقرها مؤتمر صحفى للإعلان عن نتائج الجولى الأولي من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لدائرتي قسم الجيزه ومركز ملوي بالمنيا.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تظلما من أحد المرشحين بدائرة الجيزة والذى تضمن شقين على نتائج اللجان الفرعية والعامة والطعن فى النتائج ووجود مخالفات فى العملية الانتخابية ، بحسب ما جاء فى طعن المرشح.

وقامت لجنة داخلية تم تشكيلها من قبل الهيئة بأعمال مراجعة لكافة محاضر الفرز فى اللجان الفرعية بالدائرتين، علاوة على إضافة نتائج تصويت المصريين فى الخارج إلى النتائج لإعلانها مجمعة.

وكانت انتهت الجمعةالماضية ، الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يتم الفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

وفى حالة وجود جولة إعادة سيجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدأ الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس المقبل.

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ومرت عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى فى هدوء تام، حيث انتظمت عملية التصويت على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى ذات تأثير على سير الانتخابات.

وجرت الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.

بينما جرت الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألفا و867 ناخبا.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما خاض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.