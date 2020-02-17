شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الصحة رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.

حيث قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماما وبصحة جيدة ولا يعانون من أى أمراض وبائية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح كان يتابع لحظة بلحظة حالتهم، حتى انتهاء وفض معسكر الحجر الصحي.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد منذ قليل بمقر معسكر الحجر الصحي أن الجميع تكاتف من أجل توفير أفضل سبل الرعاية الصحية لكل العائدين من ووهان مضيفة : مصر فخورة بكل الأبطال الذين شاركوا فى الحجر الصحى على مدار 14 يوما، لافتة إلى أنه سيتم تكريم أبطال الوزارة من أطباء وتمريض ومسعفين أفضل تكريم.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع، بالاضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.

الحكومة: مصر الأولى إفريقياً والثانية عربياً بمؤشر اتصال خطوط الملاحة المنتظمة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الثانى من تقرير "توجهات مستقبلية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بعنوان "سلاسل القيمة العالمية : مصر والتحولات في آفاق التجارة العالمية"، وذلك بهدف الوقوف على التوجهات المستقبلية في مجال التجارة وسلاسل القيمة العالمية، وموقف مصر من الاستعداد للتطورات الحالية والمستقبلية بما يعزز الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإتجاه.

إجلاء 617 شخصاً من الحجر الصحى بمطروح بعد تأكد خلوهم من "كورونا"

أخلت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، 617 شخصاً، من معسكر الحجر الصحي بمطروح، الخاص من العائدين من ووهان الصينية، وأطقم الرعاية الطبية والخدمات المعاونة، وطاقم الطائرة التي أقلتهم من الصين، بعد قضاء 15 يوماً تحت الملاحظة الطبية، وهى فترة حضانة فيروس كورونا، والتأكد من سلامة العائدين من الصين والأشخاص الذين تعاملوا معهم، منذ صعودهم الطائرة وحتى وصولهم مطروح، وعدم ظهور أية حالات إصابة أو اشتباه بينهم.

القاهرة أفضل وجهات الكويتيين لقضاء عطلات الأعياد الوطنية

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كشفت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، عن كون القاهرة ضمن أكثر الوجهات المفضلة للكويتيين، لقضاء عطلة الأعياد الوطنية، خلال شهر فبراير الجارى، وقال مراقب النقل الجوى لعمليات الطيران فى الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية رائد الطاهر- فى تصريح صحفى- إن حركة المسافرين خلال فترة الاحتفال بالأعياد الوطنية من 20 إلى 29 فبراير الجاري تبلغ نحو 500 ألف راكب، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة؛ لتسهيل حركة المسافرين في مطار الكويت الدولى بمبانيه الأربعة.

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والوجه البحرى، يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا والرياح معتدلة.

الرئيس القبرصى: الاستفزازات التركية فى منطقة فاروشا "غير مقبولة"

انتقد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، الأعمال التركية الاستفزازية فى منطقة فاماجوستا "المحتلة"، والمعروفة باسم "فاروشا"، والتصريحات التركية بشأن افتتاح منتجع فاروشا السياحى، واعتبرها "استفزازية وغير مقبولة"، وقال أناستاسياديس، وفقا لوكالة أنباء (سى إن إيه) القبرصية اليوم الاثنين، إن الحكومة القبرصية لن تبقى مكتوفة الأيدى إزاء هذه الأعمال.

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة النادى الأهلى استعدادا للسفر إلى الإمارات، لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس يوم 20 الشهر الجارى، باستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على

المطار، الذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

قائد طائرة العائدين من ووهان: الرحلة للصين استغرقت 9 ساعات والمطار كان مهجورا

أكد الكابتن طيار أشرف الهوارى قائد طائرة العائدين من ووهان الصينية إلى مطار العلمين، أنه تلقى التكليف من وزير الطيران المدنى باجلاء المصريين من ووهان، لافتا إلى سرعة الاستجابة من جميع أفراد الطاقم، لافتا إلى إن الرحلة من مصر إلى الصين استغرقت حوالى 9 ساعات، حيث كانت الطائرة محملة بكميات من المستلزمات الطبية.