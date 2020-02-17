شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم الاثنين بمكتبه بديوان الوزارة، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

تناول اللقاء الحديث حول الترتيبات المتعلقة باجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب واجتماع المكتب التنفيذى للمجلس فى دورته الـ 65 والمقرر إقامتهما خلال إبريل المقبل بجامعة الدول العربية، علاوة على مناقشة مجموعة من الأفكار والموضوعات بشأن تطوير البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية العربية.

واستعرض الاجتماع النتائج التى تم التوصل إليها بشأن الاستراتيجية العربية الشبابية المقترحة التى قدمتها وزارة الشباب والرياضة فى اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الأخير، والتعرف على موقف الدول العربية فيما أبدوه من تعليقات وملاحظات لإدراجها ضمن بنود الاستراتيجية، واستكمال المتبقى من رؤى وزراء الشباب والرياضة العرب للوصول إلى استراتيجية عربية متكاملة.

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كما ناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة بإقامة اجتماع استثنائى آخر للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة كل عام فى إحدى الدول العربية وفقاً لما تم الاتفاق عليه من قبل وزراء الشباب والرياضة العرب فى اجتماعهم الأخير، بالإضافة إلى المتابعة الدورية للأنشطة والمشروعات الشبابية والرياضية العربية المنفذة، ورصد نتائجها سعياً لتحقيق التكامل بين الدول العربية فى مجال التعاون الشبابى والرياضي.

حضر الاجتماع كل من المستشار عبد المنعم الشاعرى مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والدكتور محمود حسن عضو اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، عضو اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

وعقب انتهاء الاجتماع، قام الدكتور أشرف صبحى برفقة السفيرة هيفاء أبو غزالة بمشاهدة فقرة من مجال العرض الموسيقى لجامعة بورسعيد على مسرح وزارة الشباب والرياضة ضمن التصفيات النهائية لمسابقة إبداع طلاب الجامعات التى تنفذها الوزارة للعام الثامن على التوالى بحضور مجموعة من أعضاء لجنة التحكيم وهم "الدكتور عز الدين طه، الموسيقار سامى الحفناوى، الفنانة ريهام عبد الحكيم".