شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بشارع البحر الأعظم المتجه للجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت الحركة المرورية للسيارات، بشارع البحر الأعظم، اليوم الإثنين، فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى، اتجاه المعادى، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة، فيما ظهرت كثافات متحركة مع النفق المؤدى إلى شارع النيل، ورصدت كاميرا ”الخليج 365”، حالة الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وشهدت الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، فيما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد تكدسا مروريًا بحركة السيارات.

وشهد نفق الأزهر تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

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وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

بينما ظهرت كثافات مرورية على الدائرى، فى الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم.