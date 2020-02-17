شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الشرق الأوسط بباريس: موقف الإمارات يتفق مع رؤية مصر حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، بموقف دولة الإمارات الشقيقة تجاه الأوضاع داخل ليبيا، مؤكدا أنه يتطابق مع الرؤية المصرية.

ووجه "على" فى بيان له أصدره اليوم، التحية لوزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، لتأكيده على أن موقف بلاده يدعم الحل السياسى للأزمة الليبية، وإشارته لضرورة التصدى للمليشيات الإرهابية المتواجدة داخل الأراضى الليبية والموالية لتركيا.

وقال الدكتور عبد الرحيم إن إعلان "قرقاش" عن قلق الإمارات العميق من تقويض الجهود الدولية بفعل التدخلات الإقليمية وانتقال العناصر الإرهابية والمرتزقة من مختلف مناطق الصراعات إلى الأراضى الليبية، يتفق تماما مع رؤية مصر بشأن الأوضاع داخل ليبيا.

Advertisements

وطالب الدكتور عبد الرحيم على من المجتمع الدولى سرعة التدخل لوقف زحف إرهابى ومرتزقة النظام التركى الإرهابى ممثلا فى السطان التركى المهووس رجب طيب أردوغان إلى داخل الأراضى الليبية؛ وأكد أن "أردوغان" اعتمد على الإرهابيين والمرتزقة ولم يجرؤ على إرسال قوات عسكرية تركية من داخل الجيش التركى خوفا من المعارضة التركية التى كادت أن تسقط نظامه بعد الاحتقان الشعبى التركى ضد سياسات أردوغان العدائية، خاصة تجاه العديد من الدول العربية.

وكشف الدكتور عبد الرحيم على عن أن هناك تقارير ومعلومات تؤكد أن فاتورة قيام رجب طيب أردوغان بإرسال الارهابين والمرتزقة إلى ليبيا وتسليح وتمويل المليشيات المسلحة داخل ليبيا يقوم بدفعها بالكامل النظام القطرى الإرهابى، ممثلا فى أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد.

وأشار إلى أن التاريخ لن يرحم المجتمع الدولى الذى وقف صامتا لسنوات طويلة أمام الإرهابيين أردوغان وتميم، ولكن سوف يأتى اليوم ليتم محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما قاما به من عمليات إرهابية وإجرامية، وسفك دماء الأبرياء داخل العديد من الدول العربية.