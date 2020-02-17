بالصور.. القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الجمالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على 3 أشخاص، بينهم شقيقان لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل قديم بمنطقة الجمالية.
تمكن المقدم محمد علوي، رئيس مباحث الجمالیة، والرائد إسلام فهمي، معاون المباحث، من ضبط كل من "س .م" عامل، و"ن. م"، عامل، ومقیم بذات العنوان شقیق الأول، و"ه. ح" قھوجي، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكن الأول، والثاني إرث عن جدتھم.
وعثر بداخله على حفرة قطرھا 2 متر بعمق 10 متر، وأدوات تنقیب على النحو التالي "كوریك، سلم خشبي، حبل، بلاستيك جردل، سلك، مصباح كھربائي".
وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بالمعلومات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
تم تحریر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.
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