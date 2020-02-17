إصابة أمين شرطة ولصين أثناء مطاردة تشكيل عصابي في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب أمين شرطة، ولصين، وهرب ثالث، أثناء مطاردة تشكيل عصابي بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغاً من شرطة النجدة، بقيام تشكيل عصابي مكون من 3 لصوص يستقلون "توك توك"، بسرقة حقيبة من يد سيدة، وأثناء قيام أمين شرطة باعتراضهم لإيقافهم صدموه بـ "التوك توك"، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات خطيرة، وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج.

وقام الأهالي بمطاردتهم وتمكنوا من الامساك باثنين منهم، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ونجحت قوة أمنية في انقاذهم قبل الفتك بهم على يد الأهالي وتم اقتيادهم إلى القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.