سقوط لص المساكن في قبضة مباحث النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على لص لسرقته شقة مواطن بمنطقة النزهة

أثناء مرور المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، والنقيبان رامي رجائي وهشام عز العرب، معاونا المباحث، بشارع محمود عصمت الشیراتون دائرة القسم.

Advertisements

تمكنوا من ضبط المدعو "إ.ع" عاطل، ومقیم إمبابة / جیزة، والسابق اتھامه في 5 قضایا أخرھم 5956 لسنة 2017م إمبابة / جیزة، حریق عمد وبحوزته عدد 2 حقیبة كبیرة الحجم بداخلھما المضبوطات التالیة 2 جھاز بلاي استیشن، 4 زراع بلاي استیشن، 6 علب إكسسوار تحف، 2 محمول ھاتف، 2 طقم إكسسوار بدلة، كامیرا ماركة ivc بالحقیبة الخاصة بھا، شنیور، الة حاسبة، ھارد دیسك ماركة توشیبا، ماكینة حلاقة كھرباء، راوتر اتصالات صغیر الحجم، 3 ساعات ید مختلفة الأنواع، مایك، 3 حافظة جلدیة مختلفة الأحجام، ماوس كمبیوتر، بعض الملابس.

وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، والعقيد محمد رضوان، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتھا من داخل أحدي الشقق السكنیة بمنطقة الشیراتون دائرة القسم بأسلوب التسلق أمكن التوصل لشقیق المجني علیه المدعو "ه. ز" بالمعاش، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وقرر بأن الشقة ملك شقیقة المدعو "ع. ز. ط" المتواجد خارج البلاد بدولة الكویت.

تم تحریر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.