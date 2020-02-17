الداخلية: نقل 21 سجينًا بالقرب من محل إقامة ذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قالت وزارة الداخلية، إن قطاع مصلحة السجون، وافق على نقل 21 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم، ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة، مراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: أنه يأتي ذلك في إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء تمهيداً لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة العقوبة.
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