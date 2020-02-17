لاستخدامها في مشاجرة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالقليوبية، وبحوزتهم أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها في أعمال البلطجة والتشاجر مع جيرانهم.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (عدد 3 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم البلطجة والتشاجر مع جيرانهم لوجود خلافات سابقة بينهم.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية وبخزينتها عدد 12 طلقة نارية من ذات العيار، طبنجة، فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد استخدامها في جرائم البلطجة والتشاجر مع جيرانهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .