لاستخدامها في مشاجرة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بالقليوبية، وبحوزتهم أسلحة نارية كانوا بصدد استخدامها في أعمال البلطجة والتشاجر مع جيرانهم.
كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (عدد 3 أشخاص - جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم البلطجة والتشاجر مع جيرانهم لوجود خلافات سابقة بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية وبخزينتها عدد 12 طلقة نارية من ذات العيار، طبنجة، فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 4 طلقات خرطوش من ذات العيار).
بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد استخدامها في جرائم البلطجة والتشاجر مع جيرانهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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