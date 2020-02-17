2مارس.. الحكم في طعن متهمي "عابدين" على أحكام السجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من 105 من متهمين في القضية المعروفة بأحداث عابدين على أحكام السجن الصادر بحقهم من محكمة الجنايات، لجلسة 2 مارس للحكم.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت 7 متهمين في القضية بالسجن 3 سنوات لكل منهم وسجن الباقين سنة واحدة لكل منهم قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحفيين، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، ومن بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.