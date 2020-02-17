"جثة في الصندوق".. تفاصيل مصرع عامل أثناء سرقة غرفة كهرباء بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: لقى أحد الأشخاص، مصرعه صعقاً بالكهرباء، حال قيامه بمحاولة سرقة كابلات كهربائية بطريق العين السخنة.

تمكن الرائد أحمد عبد الله، معاون أول مباحث قسم شرطة القطامية، حال مروره لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة "عامل" مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وعُثر بصندوقه الخلفي على جثة والد العامل مصاب بحروق متفرقة، وعثر على جاكوش، سلاح أبيض، زردية.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، قرر أنه أثناء قيامه ووالده بالاشتراك مع عمه هارب بمحاولة سرقة كابلات كهربائية من داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم باستخدام المضبوطات بحوزته، فوجئ بصعق التيار الكهربائي لوالده ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد بهاء علي، مأمور قسم القطامية، إلى النيابة العامة.

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