ضبط المتهم بقتل زميله بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق، عقب قيامه بطعن سائق آخر، لخلاف على أولويه تحميل الركاب ما أدى إلى وفاته.

تبلغ للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من إحدى المستشفيات بوفاة سائق مقيم بدائرة القسم إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، للقبض على المتهم.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وهو سائق مقيم بدائرة القسم عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها وتمكن الرواد إبراهيم كرم ومحمود كمال وإسلام طه، ضباط مباحث القسم، من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن "مطواة".

وبمواجهته أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترف بالتعدي على المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.