مياه القاهرة: قطع الخدمة عن 7 مناطق 12 ساعة.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2 – عمارات المهمات – عمارات الجبل الأصفر – وزارة المالية – جامعة الأزهر – الماسة – وزارة الدفاع).

وأضافت الشركة في بيان اليوم، كما ستضعف المياه بمناطق ( محطة الدمرداش – سكة الوايلى – منشية الصدر – شارع القائد – دير الملاك )، اعتباراً من الساعة الـ10صباح غدٍ الثلاثاء وحتى الساعة الـ10 مساء نفس اليوم، نظراً لتخفيض الضغوط لعدد ( 2 ) عداية قطر 800 مم، أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رقم 125.