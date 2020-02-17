"شكرا على الملحمة".. وزيرة الصحة توجه رسالة للفريق الطبي بالحجر الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن فخرها بالفرق المشاركة في الحجر الصحي للعائدين من مدينة ووهان الصينية، والذين غادروا إلى منازلهم اليوم.

وكتبت وزيرة الصحة عبر حسابها على "تويتر" اليوم الاثنين: "من داخل الحجر الصحي، فخورة إني اشتغلت معاكم، أشكركم نيابةً عن نفسي وعن مصر كلها".

وأضافت الوزيرة: "شكراً على الملحمة اللي رسمتوها، شكراً على الوطنية والجدعنة. لازم نتجمع من وقت للتاني، نحكي ونسمع، وأتعلم من كل واحد فيكم.. تحياتي ومودتي واعتزازي".