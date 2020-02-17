فيديو لحظة خروج المصريين "العائدين من ووهان" من الحجر الصحي بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالله عويس ورمضان حسن:

غادر مئات المصريين، صباح اليوم الإثنين، معسكر الحجر الصحي بمدينة مرسى مطروح، الخاص بالعائدين من مدينة ووهان الصينية، ومعهم طقم الطائرة التي أقلتهم من الصين وأطقم الرعاية الطبية، بعد قضاء 14 يوماً تحت الملاحظة والفحص الطبي.

وقالت وزارة الصحة إنه تم التأكد من خلوّهم من فيروس "كورونا الجديد"، وعدم ظهور أية حالات إصابة أو اشتباه بينهم.

وخصصت الوزارة 7 أتوبيسات لنفل المحتجزين من فندق الحجر الصحي بمنطقة النجيلة بمطروح، تحركت في العاشرة والنصف صباح اليوم، في مجموعتين إلى القاهرة والإسكندرية، فيما ذكرت وزارة الصحة أنه تم تطهير الفندق وتطبيق معايير مكافحة العدوى.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية معافين تماماً وبصحة جيدة ولا يعانون من أي أمراض وبائية، لافتةً إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية، تشمل جميع الفحوصات الطبية، الخاصة بكل شخص من نزلاء المعسكر، البالغ عددهم 617 شخصاً، منهم 369 مصرياً عائداً من ووهان الصينية، فضلاً عن الأطباء وفريق التمريض والإداريين والسائقين وغيرهم من القائمين على المعسكر، على ان يجري متابعتهم صحياً خلال الفترة المقبلة.

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وأشاد عدد من العائدين من ووهان، تحدثوا لـ"الخليج 365" قبل مغادرتهم الحجر الصحي، بتحرك السلطات المصرية لإجلائهم، فضلاً عن الإجراءات المتبعة ومستوى الفريق الطبي والتجهيزات في الحجر الصحي بمطروح.

وقال أحد العائدين : "كان فيه سرعة تدخل في إجلائنا من هناك لأن الوضع كان فعلاً خطر في ووهان والجو كله ملوث، مكناش بنخرج للشارع أبداً من القلق"، فيما أردف آخر: "كنا قلقانين لكن أول ما وصلنا مصر حسينا بالأمان، والحجر الصحي كان كويس، كنا بنخرج تحت إشراف طبي، والأطفال بيلعبوا والحمد لله سعيد جداً إني راجع لأهلي".

وذكر ثالث أنه لم يكن يتوقع سرعة التدخل وإجلاء المصريين من المدينة الصينية، مضيفاً: "الرحلة كانت شاقة شوية كنا في حكم الأموات ومكناش عارفين هنرجع تاني ولا لأ، وبنشكر كل اللي ساهموا في عودتنا والفريق الطبي اللي كان على قدر كبير من المسؤولية ووفرلنا كل حاجة".