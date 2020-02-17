محافظ القاهرة: تكثيف حملات إزالة الإشغالات والسيارات المتهالكة بالشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد محافظ القاهرة خالد عبدالعال على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف نشاطهم اليومي في شن حملات إزالة الإشغالات بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين والتخلص من جميع المظاهر السلبية وخاصة السيارات المتهالكة وبدون لوحات معدنية والتي قد يمثل وجودها خطورة على المواطنين والمنشآت المجاورة.

كما وجه المحافظ برفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة ، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.

وفي هذا الإطار، تمكنت أحياء السلام أول، المطرية، المرج، مصر الجديدة، شرق مدينة نصر بالمنطقة الشرقية، الزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا بالمنطقة الشمالية، وغرب القاهرة والوايلي والموسكي والأزبكية وبولاق أبو العلا ومنشأة ناصر ووسط القاهرة بالمنطقة الغربية، والمعادي ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام بالمنطقة الجنوبية، من تنفيذ 490 إزالة إدارية و62 محضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة و41 محضر بائع متجول و32 محضر إدارة بدون ترخيص و 77 غلق إداري ورفع 22 سيارة مجهولة بدون ترخيص، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.