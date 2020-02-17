وزيرة الصحة: مستعدون لمواجهة أي فيروس.. والعائدون من ووهان بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر مستعدة لمواجهة أي فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وأضافت ان دعم القيادة السياسية كان السبب الرئيسي في عودة المصريين من الصين.

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وأوضحت زايد أن التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم بكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية.

جاء ذلك خلال عودة المصريين المحتجزين بالحجر الصحي بمرسى مطروح، اليوم، والذين تم حجزهم لمدة ١٤ يومًا وفقا لاجراءات منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا، بعد عودتهم من الصين وفقًا لمجهودات القيادة السياسية لعودة ابنائنا المصريين ورعايتهم صحيًا.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، مؤكدة انه لم يتم الكشف عن إصابة أيًا منهم بفيروس كورونا، ومشيرة إلى أن مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي.