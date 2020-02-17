أخبار مصر | وزيرة الصحة: تخصيص 9 أتوبيسات لإجلاء العائدين إلى منازلهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: تخصيص 9 أتوبيسات لإجلاء العائدين إلى منازلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضافت أنه تم تخصيص 6 أتوبيسات إلى محافظة القاهرة، و3 إلى محافظة الإسكندرية، كما تم توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة لنقل السيدات الحوامل بمرافقة طبيب إلى منازلهم.

وقدمت وزيرة الصحة والسكان بعض الهداية للأطفال بالحجر الصحي، والتقطت الصور التذكارية مع العائدين من مدينة ووهان الصينية والفرق الطبية والإدارية. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، من داخل الحجر الصحي بمرسي مطروح، بالعائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والاطمئنان عليهم، والتأكد من خلوهم من أي فيروسات معدية، وعودتهم إلى منازلهم.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص 9 أتوبيسات لنقل العائدين إلى منازلهم، بناءً على استطلاع آرائهم للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها.