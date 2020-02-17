أخبار مصر | بعد انتهاء الحجر.. العائدون من بؤرة كورونا: السيسي خاف علينا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء الحجر.. العائدون من بؤرة كورونا: السيسي خاف علينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وزيرة الصحة للفريق الطبي: "أعطيتم للعالم درسًا في التعامل مع الأحداث الكبرى وكنتم على قدر الحدث"
وزيرة الصحة: تم تخصيص 9 أتوبيسات لإجلاء العائدين إلى منازلهم
أشاد العائدون من مدينة ووهان الصينية بالخدمات الطبية وغير الطبية التي حظوا بها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحي، معربين عن فخرهم بمصريتهم وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عودتهم لبلدهم خوفًا عليهم.
كما أشادوا بروح التعاون التي لمسوها من الفريق الطبي خلال فترة عزلهم، مؤكدين أن جميع الفرق الطبية كانت عين تسهر على خدمتهم ولم يدخروا أي جهد في سبيل راحتهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، اليوم الاثنين، من داخل الحجر الصحي بمرسى مطروح، العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي والاطمئنان عليهم، والتأكد من خلوهم من أي فيروسات معدية، وعودتهم إلى منازلهم.
ووجهت الوزيرة، الشكر للفريق الطبي والطاقم الإداري وطاقم قيادة الطائرة ورجال مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة لما بذلوه من جهد في عملية الحجر الصحي، مشيدة بتكاتف والتفاف جميع أجهزت الدولة للحفاظ على أبنائها.
ولفتت إلى أن جميع الفرق الطبية والتي بلغ عددها 450 فردًا تم تدريبهم على أعلى مستوى وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
وأعربت عن فخرها بما قدمه أبناء وزارة الصحة والسكان للمصريين العائدين من مدينة ووهان والذي يبلغ عددهم 302 فرد.
وتابعت أن رجال الحجر الصحي بجميع منافذ البلاد على يقظة تامة ومتأهبين على مدار الـ24 ساعة، لمتابعة المسافرين والقادمين.
وذكرت أن عيادات الحجر الصحي قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ1121 من المترددين عليها، كما تم تحويل 13 حالة لتلقي الخدمة الطبية الفائقة بمستشفى الإخلاء خلال فترة الحجر الصحي.
ونوهت بتخصيص 9 أتوبيسات لنقل العائدين إلى منازلهم، بناءً على استطلاع آرائهم للأماكن التي يرغبون في الوصول إليها، حيث تم تخصيص 6 أتوبيسات إلى محافظة القاهرة، و3 إلى محافظة الإسكندرية، كما تم توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة لنقل السيدات الحوامل بمرافقة طبيب إلى منازلهم.
كما قدمت وزيرة الصحة والسكان بعض الهدايا للأطفال بالحجر الصحي، والتقطت الصور التذكارية مع العائدين من مدينة ووهان الصينية والفرق الطبية والإدارية.