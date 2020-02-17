أخبار مصر | عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"برودة، انخفاض الحرارة، شبورة، أمطار"، الأرصاد الجوية تكشف عن تفاصيل وكواليس جديدة بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس ودرجات الحرارة:

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، أعلنت خلاله كواليس حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا من اليوم والي الاربعاء، ومن المتوقع أن الأيام المقبلة تشهد انخفاض حاد في درجات الحرارة، لتكون أقل من المعادلات الطبيعية.

وأضحت أن يشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلًا، مع سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة، لكنها ستزيد يومي الثلاثاء والأربعاء، وتصل حتى شمال الصعيد.

أخبار الطقس.. انخفاض الحرارة حتى الأربعاء المقبل وحقيقة سقوط أمطار

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدم استقرار حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يبدأ التحسن تدريجيًا من صباح الخميس المقبل، وتقل فرص سقوط الأمطار.