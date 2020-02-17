أخبار مصر | 'القومي لأسر الشهداء' يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'القومي لأسر الشهداء' يوقع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة اللواء أ.ح محمد عبدالمنعم، بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد أيمن صالح؛ وذلك تقديم الخدمات الطبية لأسر الشهداء والمصابين المُقيدين بقواعد بيانات المجلس.

وقال المجلس في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار قيام المجلس بتطوير منظومة الرعاية الطبية والعلاجية لأسر الشهداء والمصابين، من خلال التعاقد مع مستشفيات متخصصة، وإنشاء عدد 3 عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة بالمقر الخدمي للمجلس.

وأضاف أن نص البروتوكول يقوم على تقديم مستشفيات جامعة عين شمس كافة الخدمات الطبية المتاحة بالمستشفيات، لصالح أسر الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى توفير الأطباء والأخصائيين للتواجد بالعيادات الطبية بالمجلس في مختلف التخصصات.