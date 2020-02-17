أخبار مصر | افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد المدربين "مودة" بمراكز الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد المدربين "مودة" بمراكز الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي لإعداد المدربين لتطبيق الدليل التدريبي للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل مراكز الشباب، بمشاركة 90 شابا تم اختيارهم بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية.

وتشمل موضوعات التدريب "البناء الأسري، السلامة والصحة للأسرة، القيم الشرعية وبناء المودة، وتدريب على استخدام المنصة الإليكترونية" على أن تستمر فعاليات البرنامج على مدار ثلاثة أيام من 17 إلى 19 فبراير 2020 بمركز التعليم المدني بالجزيرة.