أخبار مصر | إزالة تعديات على 5 آلاف و143 فدانا بالواحات البحرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة تعديات على 5 آلاف و143 فدانا بالواحات البحرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزالت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 5 آلاف و143 فدانا خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إن الحملات جاءت في إطار انطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، موضحًا أن الأراضي التي تمت إزالة التعديات منها صادر بشأنها 15 قرار إزالة العام الجاري، وسوف يتم تخصيصها للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام.

وأضاف أن الإزالات التي تم تنفيذها على مدار يومين، شملت إزالة 1203 أفدنة بمنطقة قبلي القبالة والقحيف ومنديشة والعجوز وعين توني والزبو وإزالة 3 آلاف و940 فدانا بمنطقة طبل أمون الحيز والمنطقة الغربية بالجيزة.

وأوضح المحافظ أنه تم تنظيم حملات مماثلة لإزالة التعديات بمركز ومدينة البدرشين، حيث تمت إزالة 18 حالة على أراضي تابعة لوزارة الأثار بنطاق قرية ميت رهينة بإجمالي مساحة 8350 مترا، في حملات شاركت فيها الأجهزة الأمنية حيث تمت إزالة كافة التعديات من الأراضي وتسليمها إلى جهات الولاية التابعة لها وهي منطقة أثار ميت رهينة.