أخبار مصر | أحياء القاهرة تنفذ 490 إزالة إدارية وتحرر 62 محضر إشغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحياء القاهرة تنفذ 490 إزالة إدارية وتحرر 62 محضر إشغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت عدة أحياء بمحافظة القاهرة، خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شرطة المرافق، 490 إزالة إدارية و62 محضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة و41 محضر بائع متجول و32 محضر إدارة بدون ترخيص و77 محضر غلق إداري رفع 22 سيارة مجهولة من دون ترخيص.

وهدفت الحملات إلى التخلص من جميع المظاهر السلبية وخاصة السيارات المتهالكة والتي لا تحمل لوحات معدنية، وقد يمثل وجودها خطورة على المواطنين والمنشآت المجاورة، وكذلك رفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بضرورة تكثيف نشاطهم اليومي، في شن حملات إزالة الإشغالات بشوارع وميادين العاصمة كافة، بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين.

الأحياء التي نفذت الحملات هي: السلام أول والمطرية والمرج ومصر الجديدة وشرق مدينة نصر بالمنطقة الشرقية والزاوية الحمراء والساحل وروض الفرج وحدائق القبة وشبرا بالمنطقة الشمالية وغرب القاهرة والوايلي والموسكي والأزبكية وبولاق أبو العلا، ومنشأة ناصر ووسط القاهرة بالمنطقة الغربية والمعادي ومصر القديمة والمعصرة وحلوان والمقطم والبساتين والتبين ودار السلام بالمنطقة الجنوبية.