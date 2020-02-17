أخبار مصر | الأربعاء والخميس بالمجان.. 'وجوه' على مسرح نقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء والخميس بالمجان.. 'وجوه' على مسرح نقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيمه عرض مسرحية "وجوه" بالمجان للصحفيين وأسرهم، وذلك بالتعاون مع فرقة ٢٠ يناير للفنان والكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ، وذلك الأربعاء المقبل على مسرح النقابة، في السابعة مساءً، ويستمر العرض حتى يوم الخميس في نفس الموعد.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن العرض مأخوذ عن قصة الروائي الكبير أحمد يوسف عقيلة، وتأليف فتحي القابسي، وإخراج المخرج الكبير الراحل شرح البال عبدالهادي، وموسيقى أمير العراقي، واستعراضات الباليرينا هدير الحامي سينوغرافيا، وتصميم عرائس محمد فوزي بكار، وبطولة الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ، ويشاركه البطولة: محمد عاشور، وياسمين صادق، ومصطفى صادق، وهنادي المليجي، ويارا حامد، وعبدالرحمن حمدي، وميار البابلي، وشادي عبدالغني، ومساعدي استعراضات: أحمد حامي مساعد إخراج، ومحمد عبدالخالق، وتنفيذ إخراج أسماء عفيفي، ومشرف عام الدكتور علاء حجازي.