أخبار مصر | فرج عامر: المصريون بالخارج هزوا عرش الدولار أمام الجنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: المصريون بالخارج هزوا عرش الدولار أمام الجنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، أن إعلان البنك المركزي المصري بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال فترة يوليو ونوفمبر 2019، "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020"، نحو 1.2 مليار دولار، أي بمعدل سنوي 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار، "مقابل نحو 9.9 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام السابق"، لافتًا إلى أنه دليل قاطع على أن المصريين بالخارج أصبحوا أكثر ارتباطا بوطنهم الأم مصر.

وقال عامر فى بيان اليوم الاثنين: إن المصريين الوطنيين والشرفاء بمختلف دول العالم أصبحوا سفراء لمصر، ولديهم القدرة والكفاءة في الدفاع عن مصر وقائدها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد على أن ارتباط المصريين في الخارج بمصر خلال تولي الرئيس السيس] لمقاليد الحكم له عدة أسباب، في مقدمتها نجاح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، في تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية برعاية جميع المصريين بالخارج، والتواصل المستمر معهم وحل جميع مشكلاتهم، وتسهيل جذب استثماراتهم لمصر للمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة، ومنحهم الأراضي الخاصة بالاستثمار، أو المشروعات العقارية، ووحدات الإسكان مثل مشروع بيت الوطن.

وأشار إلى أن كرامة أي مصري في أي دولة في العالم أصبحت فعلًا خط أحمر في عهد الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، نجحت في التحرك السريع والعاجل للحصول على حقوق أي مصري بالخارج، مشيدا بدبلوماسيتها وقدرتها على تحقيق النجاح غير المسبوق في تاريخ مصر بشأن ملف المصريين بالخارج.

وأوضح أن تحويلات المصريين بالخارج كانت في مقدمة الأسباب التي هزت عرش الدولار أمام الجنيه المصري، موجها تحية قلبية لجميع المصريين بالخارج على دعمهم ومساندتهم لمصر وشعبها، خاصة فيما يتعلق بدعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي ومواجهة الشائعات والسموم والأكاذيب التي تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية والإعلام الإرهابي التركي والقطري.