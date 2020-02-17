أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب عاصم مرشد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، موجهًا لها الإتهام بعدم استثمار الصورة الرائعة التي أصبحت عليها ملاعب كرة القدم، مؤكدا أنه كان يتوقع بعد نجاح تنظيم أمم أفريقيا 2019 والصورة الرائعة لملاعبنا وجمهورنا التي أبهرت الجميع، أن يتم استغلال ذلك في تحقيق أقصى استفادة ممكنة على رأسها عودة الجماهير.

وطالب " مرشد " في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باتخاذ قرارات عاجلة بعودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب لمتابعة جميع المباريات المحلية والعربية والأفريقية والدولية، مؤكدا أن الجماهير هي اللاعب والنجم رقم واحد في مباريات كرة القدم.

وقال إن تنظيم الحفلات في الاستادات أحد أهم إنجازات تطوير البنية التحتية للملاعب وتحولها لصروح رياضة عالمية بإرادة سياسية، جاءت من منطلق الإيمان بأهمية الرياضة وكونها تمثل آلية استثمارية مهمة، مؤكدا أن ما يعيب ذلك الأمر فقط وينقص حيويته ورونقه أنه يأتي في غياب جماهير المباريات.

وأوضح أن الرياضة المصرية تعيش أزهى فتراتها التاريخية، وأن غياب الجماهير حتى الآن يضر بالمنظومة ويقضي على نسب كثيرة من الاستثمار الموجه للمنظومة التي كانت ستحدث حال وجود الجماهير، مطالبا الجهات بسرعة إصدار فتح أبواب الملاعب أمام الجماهير أسوة بما يحدث أمام جماهير الحفلات.