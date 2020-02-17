أخبار مصر | تحرك برلماني بشأن التعدي على طفل معاق في المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرك برلماني بشأن التعدي على طفل معاق في المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، اليوم الاثنين، ببيان عاجل بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق إقدام مشرفة بأحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنصورة، على ضرب طفل معاق بطريقة وحشية، بما يتطلب معه تدخلا حاسما من قبل وزارة التضامن.

وقالت في بيان: إنه وفقا للتأكيدات فإن هذا سلوك عام من المشرفين في الدار، وهناك شكوى من هذا الأسلوب غير المقبول في التعامل.

وتابعت أن الواقعة تمت في شهر يوليو 2019 وبالتحديد يوم 29 حسب التاريخ في الفيديو، والكارثة في أن أسباب انتشار الفيديو كان من القائمين على الدار بهدف تعليم المشرفين كيفية التعامل مع الحالات، بما يؤكد أن ذلك استراتيجية عامة.

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وطالبت بضرورة إرسال فريق مختص إلى المركز، للتحقيق في الواقعة وتحويل الواقعة برمتها إلى النيابة العامة، وإصدار توجيهات لجميع مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بضرورة التعامل اللائق والأخلاقي مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنع التعدي عليهم لأي سبب كان.

ونوهت بأن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة جرم الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم.

واختتمت بأن القانون أقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال ثبوت هذا الجرم، ولا بد من تفعيل القانون على الواقعة.