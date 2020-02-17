أخبار مصر | مصادر بالتعليم تكشف حقيقة الرقص على أغنية "بنت الجيران" بأحد المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر بالتعليم تكشف حقيقة الرقص على أغنية "بنت الجيران" بأحد المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، أن الوزارة بصدد إصدار تنبيهات لجميع المدارس بعدم تشغيل أي أغاني مهرجانات سواء في الحفلات أو في طابور الصباح.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن التنبيهات تأتي على خلفية الفيديو الذي انتشر بالأمس على صفحات السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لطالبات يقومن بالرقص على مهرجان "بنت الجيران"، للفنان "حسن شاكوش"، في طابور الصباح داخل مدرسة.

وكشفت تلك المصارد أن الفيديو الذي انتشر موخرًا ليس في مصر، لكنه في إحدى المدارس الليبية.

كان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد شن هجومًا حادًا على مطربي المهرجانات، قائلًا: "المهرجانات لا تليق باسم مصر، ومش كل حاجة عليها مشاهدات كثيرة يبقى كويسة.. وهؤلاء لن يكونوا أعضاء عاملين أو منتدبين".

وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب،:"كل مطربي المهرجانات مش هيشتغلوا ومش هنحتضنهم تاني ولا حتى بترخيص، وهذه الأغاني مرفوضة تمامًا وهنقفل عليها الباب نهائي"، متابعًا:" سيتم إيقاف كل مطربي المهرجانات حتى أوكا وأورتيجا، ولن نعطي تصاريح تاني لمطربي المهرجانات".