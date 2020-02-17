أخبار مصر | مصادر بالتعليم تكشف حقيقة الرقص على أغنية "بنت الجيران" بأحد المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر بالتعليم تكشف حقيقة الرقص على أغنية "بنت الجيران" بأحد المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن التنبيهات تأتي على خلفية الفيديو الذي انتشر بالأمس على صفحات السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لطالبات يقومن بالرقص على مهرجان "بنت الجيران"، للفنان "حسن شاكوش"، في طابور الصباح داخل مدرسة.
وكشفت تلك المصارد أن الفيديو الذي انتشر موخرًا ليس في مصر، لكنه في إحدى المدارس الليبية.
وقال شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب،:"كل مطربي المهرجانات مش هيشتغلوا ومش هنحتضنهم تاني ولا حتى بترخيص، وهذه الأغاني مرفوضة تمامًا وهنقفل عليها الباب نهائي"، متابعًا:" سيتم إيقاف كل مطربي المهرجانات حتى أوكا وأورتيجا، ولن نعطي تصاريح تاني لمطربي المهرجانات".