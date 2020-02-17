أخبار مصر | الهيئة القومية للتدريب الإلزامي تعتمد مركز القلب بجامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة القومية للتدريب الإلزامي تعتمد مركز القلب بجامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
من ناحيته، وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للمركز والعاملين به، مثمنا الجهود التي يبذلها فريق العمل بالمركز حتى وصل إلى هذا المستوى المتميز.
واستقبل "المحرصاوي"، مدير المركز يرافقه الأستاذ أحمد قاسم، المدير الإداري للمركز، بمكتبه، وقدم له التهنئة متمنيا له مزيدا من النجاح والتميز.
ويعد مركز القلب بجامعة الأزهر، من المراكز الطبية المتميزة، وقد قام بإجراء نحو 1500 حالة قسطرة خلال عام 2019.
جدير الذكر أن قطاع كليات الطب بالجامعة، والذي يتبعه ست مستشفيات جامعية كبرى وعدد من المراكز الطبية المتخصصة، تقدم خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالمجان، يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية.
ويقوم بتخريج أطباء وعلماء لهم بصماتهم الواضحة في كافة التخصصات، على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية في المجال الطبي.
كما كان سباقًا في تطبيق نظام الطب التكاملي، من خلال دعم كليات طب الأزهر الست بأحدث ما وصل إليه العلم من معامل المحاكاة خدمة للطلاب والطالبات من أبناء جامعة الأزهر.