أخبار مصر | عاجل| "العائدون من بلد كورونا".. ماذا فعلت "الصحة" مع المصريين في مطروح؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| "العائدون من بلد كورونا".. ماذا فعلت "الصحة" مع المصريين في مطروح؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365" صورًا جديدة للمصريين العائدين من ووهان الصينية والمحجوزيين في الحجر الصحي بمستشفى النجيلة في محافظة مطروح، وذلك بعد انقضاء مدة الحجز والتي تبلغ 14 يومًا.

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد توجهت إلى محافظة مطروح، صباح اليوم، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصريين العائدين من ووهان.

كانت وزيرة الصحة، قد أعلنت موعد خروج المصريين العائدين من الصين، المحتجزين في الحجر الصحي، مشيرة إلى عودة المصريين الاثنين، بعد انقضاء مدة الحجز الصحي والتي تبلغ 14 يومًا.

وجاء انقضاء فترة العزل بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لـ369 مصريًا منهم 306 عائدين من "ووهان" الصينية و14 من طاقم الطائرة التي أعادتهم، والباقي طاقم الحجر الصحي، وضباط الجوازات والسائقين.